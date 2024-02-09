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10:57 09.02.2024

Мін'юст України подав до ВАКС позов про застосування санкцій до російського телеведучого Кисельова

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Мін'юст України подав до ВАКС позов про застосування санкцій до російського телеведучого Кисельова

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування до Дмитра Кисельова санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 закону України "Про санкції", повідомляє пресслужба міністерства.

"Кисельов Д. К. є російським телеведучим і пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. З початку повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії росії шляхом поширення пропаганди кремля щодо необхідності "денацифікації" та заперечення існування України як держави", - зазначено в повідомленні.

На початку 2000-х років Кисельов працював головним редактором служби інформації української телекомпанії ICTV і брав активну участь у просуванні в телеефірі Віктора Януковича під час президентських виборів.

Теги: #мінюст #кисельов #вакс

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