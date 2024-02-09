Події

08:50 09.02.2024

Ювенальні прокурори: 523 дитини вже загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

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Ювенальні прокурори: 523 дитини вже загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Понад 1741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 9 лютого 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 523 дитини загинули і понад 1218 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, повідомляє Офіс генпрокурора в п'ятницю.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 509, Харківській - 328, Херсонській - 146, Київській - 130, Дніпропетровській - 111, Миколаївській - 101, Запорізькій - 100, Чернігівській - 72, Луганській - 67.

8 лютого внаслідок обстрілу ворогом м. Селидове Донецької області поранено 7-річного хлопчика.

 

 

 

Теги: #діти #війна

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