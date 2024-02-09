Події

06:59 09.02.2024

Окупанти за добу завдали по Україні 13 ракетних і 66 авіаційних ударів - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу завдали по Україні 13 ракетних і 66 авіаційних ударів - Генштаб

Ворог завдав 13 ракетних і 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

Авіаційних ударів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Костянтинівка, Олександропіль, Авдіївка, Курахове, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - зазначено у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 09.02.2024
Українська авіація атакувала сім районів розташування російських військ

Українська авіація атакувала сім районів розташування російських військ

07:05 09.02.2024
За добу було 65 бойових зіткнень, ворог намагався прорвати оборону на куп'янському напрямку

За добу було 65 бойових зіткнень, ворог намагався прорвати оборону на куп'янському напрямку

19:45 08.02.2024
Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження противника

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження противника

19:39 08.02.2024
На лінії фронту за добу відбулося 52 бойових зіткнення

На лінії фронту за добу відбулося 52 бойових зіткнення

19:29 08.02.2024
Росіяни за добу завдали 13 ракетних і 54 авіаційних удари по території України

Росіяни за добу завдали 13 ракетних і 54 авіаційних удари по території України

08:15 08.02.2024
Окупанти за добу втратили 910 осіб

Окупанти за добу втратили 910 осіб

07:44 08.02.2024
Окупанти за добу здійснили 51 ракетний і 80 авіаударів, також 89 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу здійснили 51 ракетний і 80 авіаударів, також 89 обстрілів із РСЗВ

07:39 08.02.2024
На авдіївському напрямку ЗС України відбили 40 атак окупантів, на мар'їнському - 22 ворожі атаки

На авдіївському напрямку ЗС України відбили 40 атак окупантів, на мар'їнському - 22 ворожі атаки

20:37 07.02.2024
ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

20:21 07.02.2024
Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Україна повернула з полону РФ ще 100 українців

Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі" - Зеленський

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

ОСТАННЄ

Глава Пентагону очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", заплановане на 14 лютого

9 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фінляндія продовжила повне закриття кордону з Росією ще на два місяці

Байден спростував деякі висновки спецпрокурора у справі про зберігання секретних документів

Еквадор розглядає можливість відправки застарілої військової техніки в Україну

Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура

Сенат США підтримав розгляд законопроєкту, що включає допомогу Україні

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА