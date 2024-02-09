Окупанти за добу завдали по Україні 13 ракетних і 66 авіаційних ударів - Генштаб

Ворог завдав 13 ракетних і 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

Авіаційних ударів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Костянтинівка, Олександропіль, Авдіївка, Курахове, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - зазначено у зведенні.