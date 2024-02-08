Сенат США вирішив не припиняти розгляду законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю

Сенат США в четвер під час процедурного голосування виступив за продовження обговорення запиту Білого дому про виділення коштів для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

За подальше обговорення допомоги проголосували 67 сенаторів, проти - 32, свідчить трансляція голосування, яку здійснювали американські ЗМІ. Для схвалення було потрібно щонайменше 60 голосів.

Американські ЗМІ зазначають, що якби не вдалося подолати планку в 60 голосів, це означало б остаточне припинення розгляду законопроєкту в Сенаті.

Законопроєкт передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також на інші гуманітарні потреби. Зокрема, понад $60 млрд виділено для Києва і понад $14 млрд - для Ізраїлю. Водночас у нинішньому законопроєкті, на відміну від попередньої версії, немає пунктів про посилення охорони південного кордону США.

У середу в американському Сенаті заблокували компромісний двопартійний законопроєкт щодо безпеки кордонів та іноземної фінансової допомоги, проти нього проголосували 50 сенаторів. Більшість із тих, хто проголосував проти, - республіканці, проте до них долучилися кілька представників Демократичної партії США.