НАЗК внесло американського виробника вогнетривів Allied Mineral Product до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження ведення діяльності на території РФ, повідомляють на сайті НАЗК.

"Компанія продовжує працювати в Росії, утримувати там виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора", - йдеться в повідомленні в четвер.

Allied Mineral Products, LLC у Росії представлена ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус".

За даними НАЗК, у 2022 році вона сплатила податки до бюджету Росії на $772 тис. З квітня 2022 року компанія імпортувала в РФ продукції загальною вартістю $3,5 млн.

Крім продовження діяльності компанії в РФ, НАЗК говорить про те, що виробництво ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус" розташоване у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Татарстан), яка "вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора".

"Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА "Shahed-136", - наголошується в повідомленні.

У повідомленні НАЗК із посиланням на дані розслідування, проведеного агентством Molfar, сказано, що наявність Allied Mineral Products в Алабузі та регулярне постачання товарів у цей регіон також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів у ВЕЗ "Алабуга".

"З початком повномасштабного вторгнення Росії, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої може використати для виробництва БПЛА", - наголошується в повідомленні.

Компанія Allied Mineral Products, LLC, заснована 1961 року, - один із лідерів у розробці та виробництві монолітних вогнетривів, вогнетривких сумішей, вона продає продукцію в понад 100 країн за підтримки семи заводів і 12 виробничих потужностей у восьми країнах світу, має понад 160 торговельних представників у світі.