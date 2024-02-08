На лінії фронту за добу відбулося 52 бойових зіткнення

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 52 бойових зіткнення. Ворог активно застосовує авіацію і квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На куп'янському напрямку українськими захисниками відбито 4 атаки біля населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу населеного пункту Терни Донецької області, де ворог також безуспішно намагався прорвати оборону.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 17 атак у населеного пункту Авдіївка та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині, де окупанти 11 разів намагалися поліпшити тактичне положення.

На запорізькому напрямку силами оборони відбито атаку на захід від Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій українських військ.