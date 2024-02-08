Росіяни за добу завдали 13 ракетних і 54 авіаційних удари по території України

Російські окупанти за минулу добу завдали 13 ракетних і 54 авіаційні удари, а також здійснили 37 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - зазначається в повідомленні.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.