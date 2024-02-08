Comfy відкриває оновлений флагманський магазин у ТРЦ Ocean Plaza в Києві

Ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy відкриває після оновлення флагманський магазин у столичному ТРЦ Ocean Plaza, повідомила пресслужба мережі.

"У рамках продовження стратегії експансії ритейлер відкрив оновлений магазин у столичному ТРЦ Ocean Plaza. Це перше відкриття в офлайн-мережі компанії у 2024 році", - ідеться в повідомленні.

Площа оновленого магазину збільшилася до 1 тис. кв. м. Розширення дало змогу збільшити асортимент товарів і демозон та бренд-зон різних категорій гаджетів та аксесуарів.

У магазині ритейлер реалізував сучасну концепцію видачі онлайн-замовлень за принципом fast track, що дає змогу клієнтам отримати замовлення в середньому за 2 хвилини, зазначено у пресрелізі.

Станом на лютий 2024 року в мережі працює 102 магазини. У 2023 році було відкрито 21 новий магазин (з них сім - флагманських) у 15 містах.

Власником мережі є ТОВ "Комфі Трейд" (Дніпро). За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, власником "Комфі Трейд" є "Комфі Холдінгс Лімітед" (Кіпр), кінцевими бенефіціарами - Світлана Гуцул і Станіслав Роніс.