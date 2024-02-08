Глава Міноборони Умєров: Сьогодні ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ. Вдячний Залужному за всі досягнення і перемоги

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному за всі досягнення й повідомив, що було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ.

"Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 і 2024 років - це три різні реальності. 2024 рік принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Слава Україні", - написав Умєров у фейсбуці.

Він зазначив, що генералу Залужному випало одне з найскладніших завдань - керувати Збройними силами України під час Великої Війни з РФ.

"Збройні сили України разом з усім народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна боротиметься за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою", - наголосив міністр.