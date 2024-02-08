Залужний після зустрічі із Зеленським: Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після зустрічі з президентом України повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів і стратегії, а також висловив вдячність "усім, хто поруч".

"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому всі повинні змінитись й адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілися з Верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України", - написав він у телеграм-каналі.

Залужний також додав, що пишається кожним у Збройних силах України, "які захищають майбутнє наших дітей".

"Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково переможуть", - підсумував він.