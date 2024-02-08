На лівому березі Херсонської області українські захисники продовжують бойову роботу та закріплюються на позиціях

Встановлення українського прапора в селі Кринки на лівому березі Херсонської області - це один із сигналів, що Сили оборони України продовжують боротьбу й утримують свої позиції, заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк.

"На поточний момент ситуація залишається досить складною. І присутність там (у селі Кринки, що на лівому березі Херсонської області - ІФ-У) українського прапора - це один із сигналів, зокрема й місцевим мешканцям, про те, що Сили оборони України продовжують боротьбу, продовжують утримувати свої позиції, нікуди вони не поділися, як би не хотіли російські пабліки. При цьому ми говоримо про продовження бойової роботи з нашого боку, закріплення на позиціях, але ворог не припиняє свої штурми. Чотири спроби вони застосували за минулу добу", - сказала вона на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

За словами Гуменюк, характерним залишається те, що продовжує діяти командирське ембарго на використання бронетехніки для російських окупантів.

"Фактично, тривають м'ясні штурми. Наразі бачимо, що ворог вірить у Сили оборони України, економить бронетехніку, бо коли прийде наша - буде чим битися", - зазначила вона.

Раніше сервіс DeepState оприлюднив відео українського прапора в селі Кринки, який встановили військові 36 окремої бригади морської піхоти.