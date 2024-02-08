Події

17:37 08.02.2024

На лівому березі Херсонської області українські захисники продовжують бойову роботу та закріплюються на позиціях

1 хв читати

Встановлення українського прапора в селі Кринки на лівому березі Херсонської області - це один із сигналів, що Сили оборони України продовжують боротьбу й утримують свої позиції, заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк.

"На поточний момент ситуація залишається досить складною. І присутність там (у селі Кринки, що на лівому березі Херсонської області - ІФ-У) українського прапора - це один із сигналів, зокрема й місцевим мешканцям, про те, що Сили оборони України продовжують боротьбу, продовжують утримувати свої позиції, нікуди вони не поділися, як би не хотіли російські пабліки. При цьому ми говоримо про продовження бойової роботи з нашого боку, закріплення на позиціях, але ворог не припиняє свої штурми. Чотири спроби вони застосували за минулу добу", - сказала вона на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

За словами Гуменюк, характерним залишається те, що продовжує діяти командирське ембарго на використання бронетехніки для російських окупантів.

"Фактично, тривають м'ясні штурми. Наразі бачимо, що ворог вірить у Сили оборони України, економить бронетехніку, бо коли прийде наша - буде чим битися", - зазначила вона.

Раніше сервіс DeepState оприлюднив відео українського прапора в селі Кринки, який встановили військові 36 окремої бригади морської піхоти.

 

Теги: #херсонська_область #захисники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 08.02.2024
Унаслідок ворожого обстрілу с.Ромашкове постраждав чоловік - Херсонська ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу с.Ромашкове постраждав чоловік - Херсонська ОВА

08:00 08.02.2024
Росіяни випустили 233 снаряди по Херсонській області, поранено трьох людей

Росіяни випустили 233 снаряди по Херсонській області, поранено трьох людей

08:22 07.02.2024
У Херсонській області через обстріли РФ за добу одна людина загинула, ще трьох поранено

У Херсонській області через обстріли РФ за добу одна людина загинула, ще трьох поранено

08:21 06.02.2024
За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів загинуло п’ятеро людей, ще одна дістала поранення

За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів загинуло п’ятеро людей, ще одна дістала поранення

17:03 05.02.2024
В'їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини без узгодження з владою заборонено - обладміністрація

В'їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини без узгодження з владою заборонено - обладміністрація

09:22 05.02.2024
Ворог за добу 36 разів обстріляв Херсонську область, поранено одну людину - ОВА

Ворог за добу 36 разів обстріляв Херсонську область, поранено одну людину - ОВА

08:01 04.02.2024
Армія РФ здійснила 37 обстрілів Херсонської області

Армія РФ здійснила 37 обстрілів Херсонської області

15:59 03.02.2024
Ворог обстріляв села Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено три десятки житлових будинків, школу та об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

Ворог обстріляв села Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено три десятки житлових будинків, школу та об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

08:49 03.02.2024
У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранення, зокрема одна дитина

У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранення, зокрема одна дитина

15:52 02.02.2024
Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

Зеленський: Головнокомандувачем ЗСУ призначено Сирського

Глава Міноборони Умєров: Сьогодні ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ. Вдячний Залужному за всі досягнення і перемоги

Залужний після зустрічі із Зеленським: Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії

Зеленський про зустріч із Залужним: Обговорили, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ, запропонував і далі бути в команді

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

Comfy відкриває оновлений флагманський магазин у ТРЦ Ocean Plaza в Києві

В ОСУВ "Таврія" підтвердили, що в Авдіївці бойові зіткнення відбуваються в межах міської забудови

В ОСУВ "Таврія" підтвердили, що в Авдіївці бойові зіткнення відбуваються в межах міської забудови

Зеленський: Головнокомандувачем ЗСУ призначено Сирського

Глава Міноборони Умєров: Сьогодні ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ. Вдячний Залужному за всі досягнення і перемоги

Залужний після зустрічі із Зеленським: Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії

Зеленський про зустріч із Залужним: Обговорили, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ, запропонував і далі бути в команді

Київрада передала землю в постійне користування заповіднику "Києво-Печерська лавра"

З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА