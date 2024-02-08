Події

17:03 08.02.2024

У Києві перейменували ще 10 об'єктів

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У Києві в рамках дерусифікації та декомунізації перейменовано ще 10 міських об'єктів. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада на засіданні в четвер, 8 лютого.

"Столиця України продовжує позбуватися назв, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Процес декомунізації та дерусифікації є доволі тривалим, оскільки включає кілька етапів, проте спільними зусиллями разом із жителями столиці місто активно рухається в цьому напрямі. У багатовіковому Києві не повинно залишитися назв, пов'язаних із країною-агресором, її радянським та імперським минулим", - заявив заступник міського голови Володимир Бондаренко.

У Солом'янському районі столиці перейменовано проспект Повітрофлотський - на проспект Повітряних Сил і вул. Білгородську - на вул. Василя Овсієнка.

У Деснянському районі вул. Миколи Матеюка перейменовано на вул. Василя Іваниса.

У Святошинському районі вул. Булгакова перейменували на честь Вахтанга Кікабідзе. Бібліотека ім. О. Блока змінила назву на бібліотеку ім. Гната Юри.

У Подільському районі провулок Яблочкова перейменовано на провулок Компанійський. Скверу на вул. Боричів Тік 17, 19, 21 присвоєно ім'я Голди Меїр.

У Дарницькому районі вул. Чернігівська перейменовано на вул. Братів Чибінєєвих, у Печерському районі вул. Павла Скоропадського - на Бессарабський проїзд.

У Шевченківському районі безіменному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім'я Лідії Гончаренко.

Теги: #київ #перейменування

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