Кличко підписав Угоду про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" про створення Аналітичного порталу Києва

Київ спільно з проєктом USAID "ГОВЕРЛА" розпочне реалізацію проєкту створення Аналітичного порталу столиці, що спрямований на розвиток цифрових механізмів управління містом, повідомив мер Віталій Кличко.

"Кличко в столичній мерії зустрівся з керівництвом Місії USAID в Україні на чолі з виконувачкою обов'язків директорки місії Теодорою Делл і підписав Угоду про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" про створення Аналітичного порталу Києва, що забезпечить подальший розвиток цифрової складової в управлінні містом і дасть змогу більш оперативно та якісно надавати послуги населенню", - зазначено в пресрелізі київського міського голови в четвер.

"Сьогодні ми започатковуємо ще один великий спільний проєкт, що об'єднає наші прагнення у розвитку місцевого самоврядування. (...) Підписання Угоди про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" - це підтвердження наших прагнень щодо розбудови місцевого самоврядування та співпраці з надійним і успішним партнером", - зазначив Кличко.

За його словами, створення Аналітичного порталу Києва "забезпечить подальший розвиток цифрової складової в управлінні містом і дасть змогу більш ефективно, оперативно та якісно надавати послуги населенню. Співпраця в рамках цього проєкту відкриває для Києва нові можливості для реалізації інших спільних ініціатив. Зокрема, залучення досвіду експертів USAID".

Мер Києва наголосив, що в планах столичної влади й надалі розвивати цифрові сервіси та долучати громадян до визначення пріоритетів розвитку столиці. Він зазначив, що на сьогодні столиця продовжує цифровізувати публічні сервіси та розширювати мережу міських інформаційних систем і баз даних, щоб об'єднати в єдину аналітичну систему великі обсяги інформації та даних. Міській владі Аналітичний портал дасть можливість у режимі реального часу оцінювати ситуацію в будь-якій сфері життєдіяльності Києва. Оперативно вирішувати проблемні питання розвитку громади на основі об'єктивних та актуальних даних.

Як зазначено в повідомленні, "після війни в Україні та відкриття доступу до порталу жителі столиці матимуть ще один інструмент для зручного отримання муніципальних послуг. А бізнес, донори та міжнародні партнери зможуть бачити потреби й перспективні сфери для інвестування у відновлення й розвиток Києва".

Мер Києва подякував партнерам із USAID за готовність ділитися досвідом, що сприяє ефективному діалогу влади й суспільства та побудові сильного, демократичного суспільства.

"Ця підтримка є свідченням нашої відданості прозорості, ефективності та сталому розвитку міст. Флагманський проєкт USAID з децентралізації "ГОВЕРЛА" вже успішно працював із Львівською, Рівненською та Полтавською обласними адміністраціями над розробкою та використанням аналітичних порталів. Відтепер і Київ зміцнює свою спроможність приймати обґрунтовані рішення для міського розвитку, готовності до надзвичайних ситуацій і добробуту громадян", - зазначила виконувачка обов'язків директорки Місії USAID в Україні Теодора Делл.