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14:29 08.02.2024

Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування Росгвардії в Криму - ДБР

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Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування Росгвардії в Криму - ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) народному депутату України Нестору Шуфричу повідомлено про нову підозру - у зв'язку з фінансуванням Росгвардії в Криму.

"Працівники ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який вже підозрюється у державній зраді. За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму", - йдеться в повідомленні ДБР у четвер.

За інформацією відомства, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова.

У повідомленні уточнюється, що тільки за три місяці 2016 року підконтрольна депутату компанія сплатила за ці послуги понад півмільйона російських рублів.

"Росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з "дачею Медведчука", - зазначено в повідомленні.

У ДБР уточнюють, що цю нерухомість було куплено у підприємств, бенефіціарним власником яких була дружина Медведчука - Оксана Марченко. Відповідну угоду уклала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

"Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет рф, сплачуючи податки та збори", - інформують у ДБР.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). 

Теги: #шуфрич #крим #підозра #росгвардія

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