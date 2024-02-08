Поліція розшукує озброєного зловмисника, який розстріляв автомобіль заступника міського голови Нікополя

Поліція Дніпропетровської області розшукує озброєного зловмисника, який розстріляв автомобіль, у якому був заступник голови Нікопольської міськради, повідомляє відділ комунікації поліції області.

"8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції в четвер.

Згідно з повідомленням, на місці вбивства працюють усі служби поліції, на розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону.

Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.