Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

За уточненими даними, через ворожі обстріли Нікопольщини зазнали поранень троє цивільних у п'ятницю, повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"Протягом дня від ворожих ударів з РСЗВ "Град", артилерії та FPV-дронами потерпала Нікопольщина – райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. За уточненими даними, є поранені під час ранкових атак на Нікополь. Їх троє – 43-річна жінка і чоловіки 47 та 57 років. Всі на амбулаторному лікуванні", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, зайнявся приватний будинок, ще один побитий, пошкоджено господарську споруду та лінію електропередач.

Раніше повідомлялось про одного постраждалого.