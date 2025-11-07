Інтерфакс-Україна
Події
18:42 07.11.2025

Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА

1 хв читати
Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

За уточненими даними, через ворожі обстріли Нікопольщини зазнали поранень троє цивільних у п'ятницю, повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"Протягом дня від ворожих ударів з РСЗВ "Град", артилерії та FPV-дронами потерпала Нікопольщина – райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. За уточненими даними, є поранені під час ранкових атак на Нікополь. Їх троє – 43-річна жінка і чоловіки 47 та 57 років. Всі на амбулаторному лікуванні", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, зайнявся приватний будинок, ще один побитий, пошкоджено господарську споруду та лінію електропередач.

Раніше повідомлялось про одного постраждалого.

Теги: #гайваненко #нікополь #постраждалі #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 07.11.2025
На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

13:43 07.11.2025
Росіяни вдарили по Оріхову, одна людина загинула, двоє поранені

Росіяни вдарили по Оріхову, одна людина загинула, двоє поранені

12:01 07.11.2025
Окупанти вранці обстріляли Дніпровський район Херсона, загинув чоловік

Окупанти вранці обстріляли Дніпровський район Херсона, загинув чоловік

06:57 07.11.2025
Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

20:51 06.11.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих дронів у Борівській громаді Харківської області

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих дронів у Борівській громаді Харківської області

16:28 06.11.2025
Київрада зменшила вартість послуг з відновлення документів постраждалим на 70%

Київрада зменшила вартість послуг з відновлення документів постраждалим на 70%

11:35 06.11.2025
На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

09:04 06.11.2025
Понад 8 тис. абонентів у Барвінковому Харківської області залишилися без світла через ворожий обстріл

Понад 8 тис. абонентів у Барвінковому Харківської області залишилися без світла через ворожий обстріл

21:43 05.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

19:18 05.11.2025
До 9 людей зросла кількість постраждалих через зіткнення автобуса у Києві

До 9 людей зросла кількість постраждалих через зіткнення автобуса у Києві

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

ОСТАННЄ

Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

Зеленський і президент Лівану обговорили співпрацю, зокрема у постачанні продовольства

У ЄК нагадали про ініціативу щодо захисту від дронів на тлі інцидентів з БпЛА в країнах ЄС

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

У Києві на місяць частково обмежуватимуть рух на перехресті вул. Володимирська та Богдана Хмельницького – КМДА

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА