Події

12:11 08.02.2024

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 на авдіївському напрямку

1 хв читати
Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 на авдіївському напрямку

Українські військовослужбовці 7 лютого знищили на авдіївському напрямку російський ударний вертоліт Ка-52, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на авдіївському напрямку", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

За його словами, основні наступальні зусилля противник зосереджує на новопавлівському, авдіївському та оріхівському напрямках.

Теги: #ка_52 #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 01.02.2024
На рейді Донузлава знищено ракетний катер окупантів - ГУР

На рейді Донузлава знищено ракетний катер окупантів - ГУР

12:10 01.02.2024
Глава МВС: Нацгвардія в січні 2024 року знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

Глава МВС: Нацгвардія в січні 2024 року знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

13:19 22.01.2024
Знищено потужний російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан"

Знищено потужний російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан"

07:34 16.01.2024
На південному напрямку Силами спецоперацій знищено ворожий ЗРК "Оса"

На південному напрямку Силами спецоперацій знищено ворожий ЗРК "Оса"

10:09 15.01.2024
У Запорізькій області збили розвідувальний дрон окупантів

У Запорізькій області збили розвідувальний дрон окупантів

11:49 08.01.2024
Українські сили знищили вісім ударних БПЛА Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет - Залужний

Українські сили знищили вісім ударних БПЛА Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет - Залужний

11:45 02.01.2024
Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 "Кинджалами" - Залужний

Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 "Кинджалами" - Залужний

13:24 30.12.2023
У Дніпропетровській області знищено російську авіаційну ракету Х-59

У Дніпропетровській області знищено російську авіаційну ракету Х-59

10:40 30.12.2023
Українські захисники знищили 5 БПЛА із 10 запущених ворогом - Повітряні сили

Українські захисники знищили 5 БПЛА із 10 запущених ворогом - Повітряні сили

08:02 28.12.2023
Два ворожі БПЛА збито в Дніпропетровській області

Два ворожі БПЛА збито в Дніпропетровській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поліція розшукує озброєного зловмисника, який розстріляв автомобіль заступника міського голови Нікополя

У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

Сирський відвідав військових на бахмутському напрямку, було ухвалено низку рішень

Окупанти за добу втратили 910 осіб

ОСТАННЄ

В Україні 4 особи позбавлені наукових ступенів, 2 відмовилися добровільно і стосовно 11 скасовано рішення про присудження у 2022-2023 рр. - МОН

Повітрофлотський проспект перейменували на проспект Повітряних сил України

Кличко: Київрада звернеться до Кабміну, щоб уряд продовжив виплати соціальної допомоги для ВПО

Центр психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста відкрили в Ірпені

СБУ виявила три схрони з ворожою зброєю та вибухівкою, зокрема гранатомети біля Києва

ПП "Зосин-Устилуг" із 12 лютого буде частково заблоковано

У п'ятницю та суботу в усій Україні, крім півдня, очікуються дощі та снігопади

Поліція розшукує озброєного зловмисника, який розстріляв автомобіль заступника міського голови Нікополя

Ворог за добу втратив 409 осіб живої сили та 34 од. військової техніки на таврійському напрямку - Тарнавський

Усіх спецпризначенців поліції Дніпропетровської області буде переведено до бригади "Лють"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА