Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 на авдіївському напрямку

Українські військовослужбовці 7 лютого знищили на авдіївському напрямку російський ударний вертоліт Ка-52, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на авдіївському напрямку", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

За його словами, основні наступальні зусилля противник зосереджує на новопавлівському, авдіївському та оріхівському напрямках.