Події

10:46 08.02.2024

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

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Російські окупаційні війська вночі обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед яких 7-річна дитина, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового. Серед поранених - дитина 2017 року народження", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Філашкіна, росіяни сім разів обстріляли місто, внаслідок чого пошкоджені 7 багатоповерхових будинків, 3 приватні будинки, 3 навчальні заклади та адміністративна будівля. Крім того, постраждали 8 автомобілів.

"Це тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо", - наголосив голова ОВА.

Як повідомляють на сайті Офісу генерального прокурора України, унаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка, яка працювала сторожем і перебувала в службовому приміщенні. Її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.

Поранення дістали семеро цивільних осіб - чотири жінки віком від 38 до 88 років, двоє чоловіків 18 і 51 року та 6-річний хлопчик. Усіх їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та забоями. У дитини до того ж діагностовано різану рану голови. Усі вони перебували за місцями проживання.

За місцями влучання ворожих ракет, тип яких з'ясовують, пошкоджені кілька житлових будинків і навчальних закладів, частина з них знищена.

За даними слідства, обстріл був близько 00:30. Прокурори вживають заходів щодо документування воєнних злочинів РФ. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #обстріли #донецька_область

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