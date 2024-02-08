Окупанти за добу здійснили 51 ракетний і 80 авіаударів, також 89 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 51 ракетний і 80 авіаційних ударів, а також 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 четверга.

"За минулу добу відбулося 92 бойових зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти. Також зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.

Також авіаударів зазнали Яблунівка Сумської області; Табаївка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Горностаївка, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.