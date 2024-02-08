На авдіївському напрямку ЗС України відбили 40 атак окупантів, на мар'їнському - 22 ворожі атаки

Бійці Збройних сил України за добу станом на ранок четверга відбили 40 атак окупантів на авдіївському напрямку, а на мар'їнському - 22 ворожі атаки, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 27 атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Невельського та Первомайського Донецької області.

Також на мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки ворога, продовжуючи стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Водночас на лиманському напрямку українські військові відбили 9 атак противника у н.п. Білогорівка Луганської області та Терни, Торського Донецької області.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак окупантів біля Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки у Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На запорізькому напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.