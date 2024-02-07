Події

22:36 07.02.2024

Умеров закликав ЄС прискорити та збільшити постачання боєприпасів Україні

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Умеров закликав ЄС прискорити та збільшити постачання боєприпасів Україні

Міністр оборони України Рустем Умеров у ході зустрічі в середу з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем закликав Європейський союз прискорити та збільшити постачання боєприпасів Україні для протистояння російській агресії, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Необхідно суттєво прискорити та збільшити постачання боєприпасів нашим воїнам для відображення російської агресії", - цитує прес-служба слова Умерова.

Міністр подякував Боррелю за персональну залученість та непохитну підтримку Євросоюзу Україні.

Також він поінформував високого представника ЄС про ситуацію на фронті та високу інтенсивність російських атак на українські позиції.

Крім того, глава українського оборонного відомства запропонував європейським оборонним компаніям співпрацю, зокрема у створенні спільних підприємств та інвестуванні у виробництво на території України.

Теги: #умеров #україна #єс #боєприпаси

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