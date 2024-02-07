Події

20:37 07.02.2024

ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, у свою чергу, завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і двох складах боєприпасів противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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