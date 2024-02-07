ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, у свою чергу, завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і двох складах боєприпасів противника.