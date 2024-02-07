Події

20:35 07.02.2024

У Миколаєві внаслідок ранкової атаки пошкоджено 119 житлових будинків

1 хв читати
У Миколаєві внаслідок ранкової атаки пошкоджено 119 житлових будинків

У Миколаєві внаслідок ранкової комбінованої атаки РФ пошкоджено 119 житлових будинків, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич про ситуацію станом на вечір середи.

"Сьогодні на місці обстрілу працювали близько 200 комунальників і рятувальників... Якщо говорити про кількість пошкоджених будинків, їх на вечір 119...", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомив мер, "з матрезерву міста ми виділили шифер, плівку, брезент, дошки, рейки. Сьогодні наші працівники допомагали зашивати будинки. Завтра продовжимо цю роботу - бригада з 33 осіб буде зашивати вікна та накривати дахи в пошкоджених будівлях. Також продовжимо і прибирати територію. Потрібно ще засипати вирву і зачистити квартал біля неї. Прилеглі вулиці - вже прибрані".

"Дякую всім бригадам, які сьогодні працювали на місці. І дякую міжнародним організаціям, які також допомагали людям, видавали будматеріали та побутові речі", - додав Сєнкевич.

Раніше повідомляли про одного загиблого внаслідок атаки.

 

Теги: #миколаїв #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 07.02.2024
Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

09:45 07.02.2024
У Києві під завалами, ймовірно, є загиблі - Клименко

У Києві під завалами, ймовірно, є загиблі - Клименко

08:51 07.02.2024
У Голосіївському районі загоряння в багатоповерховому будинку, відомо про трьох госпіталізованих

У Голосіївському районі загоряння в багатоповерховому будинку, відомо про трьох госпіталізованих

08:22 07.02.2024
У Херсонській області через обстріли РФ за добу одна людина загинула, ще трьох поранено

У Херсонській області через обстріли РФ за добу одна людина загинула, ще трьох поранено

08:18 07.02.2024
У Миколаєві в результаті масованої атаки одна людина загинула

У Миколаєві в результаті масованої атаки одна людина загинула

08:02 07.02.2024
У Миколаєві в результаті масованої атаки є постраждалі та руйнування житлових будинків

У Миколаєві в результаті масованої атаки є постраждалі та руйнування житлових будинків

03:42 06.02.2024
Окупанти вдарили по Золочеву на Харківщині, під завалами зруйнованого готелю є людина

Окупанти вдарили по Золочеву на Харківщині, під завалами зруйнованого готелю є людина

19:01 05.02.2024
Окупанти вдарили з "Градів" по Сумщині, загинув місцевий житель

Окупанти вдарили з "Градів" по Сумщині, загинув місцевий житель

13:43 05.02.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, загинула жінка - ОВА

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, загинула жінка - ОВА

13:02 05.02.2024
Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

Зеленський обговорив із Боррелем постачання боєприпасів в Україну

Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури та навчальний заклад - ОВА

У Миргородському районі чути вибухи, попередньо, без жертв - Полтавська ОВА

ОСТАННЄ

Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт про мобілізацію до 2-го читання

"Укрфінжитло" має намір з часом припинити роботу із вторинним ринком нерухомості

ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили за добу 34 атаки окупантів на авдіївському напрямку і 20 на мар'їнському

15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

"Експоцентр України" оцінив збитки від ракетного обстрілу в 300 тис. грн

На Дніпропетровщині окупанти влучили безпілотником по поліцейському автомобілю, правоохоронці не постраждали

Міністри оборони США та України обговорили ситуацію на полі бою і майбутнє засідання у форматі "Рамштайн"

Через ранкову атаку окупантів у Дніпровському районі Києва без опалення 355 житлових будинків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА