У Миколаєві внаслідок ранкової атаки пошкоджено 119 житлових будинків

У Миколаєві внаслідок ранкової комбінованої атаки РФ пошкоджено 119 житлових будинків, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич про ситуацію станом на вечір середи.

"Сьогодні на місці обстрілу працювали близько 200 комунальників і рятувальників... Якщо говорити про кількість пошкоджених будинків, їх на вечір 119...", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомив мер, "з матрезерву міста ми виділили шифер, плівку, брезент, дошки, рейки. Сьогодні наші працівники допомагали зашивати будинки. Завтра продовжимо цю роботу - бригада з 33 осіб буде зашивати вікна та накривати дахи в пошкоджених будівлях. Також продовжимо і прибирати територію. Потрібно ще засипати вирву і зачистити квартал біля неї. Прилеглі вулиці - вже прибрані".

"Дякую всім бригадам, які сьогодні працювали на місці. І дякую міжнародним організаціям, які також допомагали людям, видавали будматеріали та побутові речі", - додав Сєнкевич.

Раніше повідомляли про одного загиблого внаслідок атаки.