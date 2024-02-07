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20:21 07.02.2024

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

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Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за минулу добу піддали артилерійському і мінометному обстрілу понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, під обстріл потрапили, зокрема, міста Авдіївка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Херсон.

Також окупанти завдали низку авіаційних і ракетних ударів по території України, а також здійснили низку обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Миколаївській та Львівській областях", - йдеться у зведенні.

Противник завдавав авіаційних ударів біля Яблунівки Сумської області, Табаївки Харківської області, Олександрополя, Новомихайлівки, Костянтинівки та Старомайорського Донецької області, Новодарівки Запорізької області. Також окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню райони Херсона і Чорнобаївки Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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