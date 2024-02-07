ЗС України відбили за добу 34 атаки окупантів на авдіївському напрямку і 20 на мар'їнському

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, запорізькому і херсонському напрямках на лівому березі Дніпра.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському та мар'їнському напрямках. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів намагався покращити тактичне становище", - йдеться у зведенні.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, на лиманському напрямку - сім атак біля Білогорівки Луганської області, Тернів і Торського Донецької області, на бахмутському напрямку відбито п'ять атак під Іванівським і Кліщіївкою Донецької області.

"На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ... У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.