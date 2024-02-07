Події

19:44 07.02.2024

Міністри оборони США та України обговорили ситуацію на полі бою і майбутнє засідання у форматі "Рамштайн"

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Міністри оборони США та України обговорили ситуацію на полі бою і майбутнє засідання у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні події на полі бою і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України.

Як повідомляється на сайті Пентагону, Остін підтвердив прихильність Сполучених Штатів і нашої коаліції, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, підтримці України в її тривалій боротьбі проти неспровокованої агресії Росії.

"Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, чергове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

 

 

 

Теги: #сша #україна #розмова #міністри #оборони

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