Події

19:05 07.02.2024

Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

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Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

Унаслідок ранкової комбінованої атаки ворога в Марганецькій громаді поранені двоє людей, у Павлограді - одна, пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль, газопровід і лінії електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Із самого ранку від ворожих атак потерпала Нікопольщина. П'ять дронів-камікадзе влучили по Марганецькій громаді. Покровська сільська громада була під артобстрілом", - написав Лисак у телеграм-каналі в середу ввечері.

За його словами, двоє людей - 60-річна жінка і 38-річний чоловік, які постраждали сьогодні внаслідок влучання в автомобіль дроном-камікадзе, лікуватимуться вдома.

"Загалом у районі пошкоджено 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. А ще - авто, газопровід і лінія електропередачі", - уточнив Лисак.

Він також додав, що "через ранковий ракетний удар по Павлограду було поранено людину. Це 30-річна жінка. Вибуховою хвилею вибило вікна в трьох будинках".

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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