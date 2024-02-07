Події

17:37 07.02.2024

Умєров про законопроєкт про мобілізацію: Час змін в інтересах захисників та захисниць настав

2 хв читати
Умєров про законопроєкт про мобілізацію: Час змін в інтересах захисників та захисниць настав

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував усім учасникам розроблення законопроєкту №10449 про мобілізацію, військову службу та військовий облік, зокрема й військовим, за плідну спільну роботу, зазначивши, що зміни, які вносяться законопроєктом, "роблять державу стійкішою, а війська сильнішими у протистоянні з ворогом".

"Верховна Рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку. Цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць, які вже служать в Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобовʼязаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а військо сильнішим в протистоянні з ворогом", - написав він у фейсбуці у середу.

Умєров висловив подяку прем'єр-міністру України Денису Шмигалю "за лідерство в процесі урядової роботи над законопроєктом", а також "міністерствам та урядовим інституціям, чиї команди працювали над цими змінами".

"Дякую головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та начальнику Генерального штабу Збройних сил України Сергію Шапталі за послідовне співробітництво в процесі напрацювання цих нормативно-правових змін", - додав він.

"Дякую профільному комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, голові комітету Олександру Завітневичу за плідну депутатсько-урядову співпрацю. Дякую членам антикорупційного та комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за спільну роботу над законопроєктом. Дякую уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю за результативну взаємодію щодо законопроєкту. Вдячний керівникам усіх фракцій парламенту і кожному з 243 депутатів, хто підтримав законопроєкт", - зазначив Умєров.

Він також наголосив на важливості підготовки законопроєкту до другого читання: "Час змін в інтересах захисників та захисниць настав. Час дорослих рішень".

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. 

Теги: #мобілізація #законопроєкт #умєров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 07.02.2024
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію

23:48 06.02.2024
Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

20:54 06.02.2024
Омбудсмен Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію

Омбудсмен Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію

19:44 06.02.2024
Рада може підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні - Чернєв

Рада може підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні - Чернєв

15:21 06.02.2024
Порошенко в парламенті: Закон про мобілізацію має вносити глава держави

Порошенко в парламенті: Закон про мобілізацію має вносити глава держави

14:27 06.02.2024
Рада внесла до порядку денного сесії законопроєкт про мобілізацію - нардеп

Рада внесла до порядку денного сесії законопроєкт про мобілізацію - нардеп

17:41 05.02.2024
Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардепи

Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардепи

10:56 05.02.2024
Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації

Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації

08:57 05.02.2024
Сенат оприлюднив законопроєкт про допомогу Україні - Маркарова

Сенат оприлюднив законопроєкт про допомогу Україні - Маркарова

07:00 05.02.2024
Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки України

Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із Боррелем постачання боєприпасів в Україну

Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури та навчальний заклад - ОВА

У Миргородському районі чути вибухи, попередньо, без жертв - Полтавська ОВА

Україна готується до масового випуску аналогів російського БПЛА "Ланцет"

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із Боррелем постачання боєприпасів в Україну

Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

Боррель після зустрічі із Зеленським: Мобілізація додаткової військової техніки ЄС для України - мій головний пріоритет

Кличко обговорив із Боррелем допомогу Україні

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури та навчальний заклад - ОВА

У Миргородському районі чути вибухи, попередньо, без жертв - Полтавська ОВА

Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 30 травня - 2 червня в Києві

Чудовий подарунок до Дня закоханих від Opti Taxi: -40% для нових користувачів у застосунку

Черговий "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в НАТО

Боррель сподівається на перезавантаження Європейського фонду миру до кінця місяця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА