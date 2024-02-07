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13:37 07.02.2024

Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, й Україна це скоро відчує - Шмигаль

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Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, й Україна це скоро відчує - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, й Україна це скоро відчує.

"Європа прокидається від "сплячої сієсти". Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, і я впевнений, що ми скоро це відчуємо. Ми сьогодні обговорили це з паном Боррелем", - сказав Шмигаль на брифінгу з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у середу в Києві.

Він наголосив, що прискорення постачань артилерійських боєприпасів до України - один із ключових пріоритетів.

Шмигаль подякував Боррелю за його особистий внесок у посилення Європейського фонду миру (EFP), через який відбувається підтримка Збройних сил України, а також висловив сподівання на те, що рішення про створення Фонду підтримки України (Ukraine Assistance Fund) у межах EPF буде ухвалено незабаром.

"Упевнений, у нас дуже великі перспективи з точки зору створення спільних оборонних підприємств", - заявив він.

Теги: #опк #шмигаль #боррель

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