Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, й Україна це скоро відчує - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, й Україна це скоро відчує.

"Європа прокидається від "сплячої сієсти". Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, і я впевнений, що ми скоро це відчуємо. Ми сьогодні обговорили це з паном Боррелем", - сказав Шмигаль на брифінгу з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у середу в Києві.

Він наголосив, що прискорення постачань артилерійських боєприпасів до України - один із ключових пріоритетів.

Шмигаль подякував Боррелю за його особистий внесок у посилення Європейського фонду миру (EFP), через який відбувається підтримка Збройних сил України, а також висловив сподівання на те, що рішення про створення Фонду підтримки України (Ukraine Assistance Fund) у межах EPF буде ухвалено незабаром.

"Упевнений, у нас дуже великі перспективи з точки зору створення спільних оборонних підприємств", - заявив він.