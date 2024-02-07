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13:17 07.02.2024

Павлюк про створення Сил безпілотних систем: Відкриваються можливості для повноцінного виробництва дронів і відправлення їх у війська

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Павлюк про створення Сил безпілотних систем: Відкриваються можливості для повноцінного виробництва дронів і відправлення їх у війська

Створення Сил безпілотних систем дасть змогу відкрити можливості для повноцінного виробництва дронів і відправлення їх до ЗСУ, а також розробити спеціальні посади для роботи з БПЛА, заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження противника: на землі, у повітрі та на морі - справжня революція у веденні бойових дій. Безпілотники довели свою беззаперечну ефективність та важливість в сучасній війні. Сили оборони вже завдали критичних втрат ворожому флоту; щодня знищують живу силу та техніку противника у значних обсягах - саме завдяки дронам", - написав Павлюк у телеграм-каналі в середу.

Він зазначив, що створення Сил безпілотних систем як самостійного роду військ у складі ЗСУ є підтвердженням, що Україна розуміє важливість технологій дронів і готова використовувати всі переваги безпілотних засобів у належний спосіб.

"Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників. Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська", - наголосив Павлюк.

"Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій", - підсумував заступник голови Міноборони.

Як повідомлялося, 6 лютого в оприлюдненому указі президента Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України приписано "опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил і за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України".

 

Теги: #павлюк #міноборони #зсу

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