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12:36 07.02.2024

Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

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Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

Унаслідок ракетної атаки російських агресорів уранці середи пошкоджено два газопроводи в Миколаєві, загинув працівник ТОВ "Газорозподільні мережі України", повідомила Група "Нафтогаз".

"Аварійно-диспетчерські бригади "Газмереж" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків", - повідомляється в телеграм-каналі групи.

"Нафтогаз" також зазначив, що внаслідок обстрілу загинув електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування "Газмереж" Леонід Глове, поруч із будинком якого впала ракета.

"Наш колега помер у реанімації. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Леоніда", - зазначив "Нафтогаз".

Теги: #нафтогаз #миколаїв #обстріли

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