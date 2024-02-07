Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

Унаслідок ракетної атаки російських агресорів уранці середи пошкоджено два газопроводи в Миколаєві, загинув працівник ТОВ "Газорозподільні мережі України", повідомила Група "Нафтогаз".

"Аварійно-диспетчерські бригади "Газмереж" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків", - повідомляється в телеграм-каналі групи.

"Нафтогаз" також зазначив, що внаслідок обстрілу загинув електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування "Газмереж" Леонід Глове, поруч із будинком якого впала ракета.

"Наш колега помер у реанімації. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Леоніда", - зазначив "Нафтогаз".