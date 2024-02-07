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12:06 07.02.2024

Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих унаслідок ворожої атаки по Україні - генпрокурор

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Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих унаслідок ворожої атаки по Україні - генпрокурор

За попередньою інформацією, внаслідок масованого ворожого обстрілу в середу в Україні загинули щонайменше п’ятеро осіб, постраждали понад 30, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Росія не припиняє терор проти мирного населення України. Сьогодні вночі та зранку ворог атакував шість областей ракетами й ударними БПЛА. Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих", - цитує Костіна Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

Зруйновано житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Рятувальні роботи тривають.

Генпрокурор зазначив, що за всіма фактами розпочато кримінальні провадження. "Держава-терорист має відповісти за все скоєне", - підсумував генпрокурор.

 

Теги: #жертви #обстріли #офіс_генпрокурора

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