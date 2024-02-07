Австрія відмовила в екстрадиції ексголови НБУ Кирила Шевченка - Der Standard

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію Кирила Шевченка, колишнього голови НБУ, якого наприкінці жовтня 2022 року НАБУ оголосило в розшук.

Сам Шевченко, заявивши про політичне переслідування з боку Офісу президента, попросив політичного прихистку в Австрії, йдеться в публікації австрійського видання Der Standard.

"Шевченко залишив Україну у вересні й незабаром після порушення кримінального провадження подав заяву про надання прихистку в Австрії, де перебуває досі. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію", - пише Der Standard.

У коментарі виданню колишній голова НБУ назвав відкрите проти нього провадження НАБУ "класичним політичним переслідуванням", як основну причину назвавши свою безкомпромісність на посаді голови Нацбанку та відмову здійснювати емісію гривні й знизити облікову ставку в перший рік війни.

Видання зазначає, що рішення Шевченка в монетарній політиці на посаді голови Центробанку втримали від краху фінансову систему країни, що воює, і дали змогу нині через рік після його відставки тримати інфляцію на рівні 5% річних.

Шевченко наголосив, що в разі повернення в Україну йому не слід сподіватися на справедливий судовий процес з огляду на те, що всі клопотання його захисту - більше ніж 50 заяв – суд відхилив. НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.