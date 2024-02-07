Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Києві збільшилася до 21 людини - КМВА

Кількість постраждалих унаслідок ворожого ранкового ракетного удару в Києві збільшилася до 21 людини, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"За оновленими даними, внаслідок ракетного удару в Києві троє загиблих. Ще 21 людина травмована", - зазначено в телеграм-каналі КМВА.

У свою чергу в Офісі генпрокурора повідомили, що в Голосіївському районі столиці виявлено тіла двох загиблих - 73-річної жінки та 33-річного чоловіка.

Рятувальні роботи тривають.