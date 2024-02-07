Події

11:18 07.02.2024

Волонтери ТЧХУ надавали першу допомогу постраждалим від повітряної атаки РФ у Миколаєві

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Волонтери ТЧХУ надавали першу допомогу постраждалим від повітряної атаки РФ у Миколаєві

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Миколаївської області надавали першу допомогу постраждалим від російської повітряної атаки в Миколаєві.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Миколаївської області оперативно прибули на місце надзвичайної ситуації, де надали першу допомогу 5 постраждалим: 4 - з легкими пораненнями, одного важкого постраждалого передали лікарям "швидкої", - повідомило ТЧХУ в середу у фейсбуці.

Як повідомлялося з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича, у Миколаєві внаслідок комбінованої атаки окупаційних військ РФ одна людина загинула, зруйновані майже 20 житлових будинків, є пошкодження інфраструктури.

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Теги: #атака #допомога #тчху

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