Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 середи.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів і 3 артилерійських засобах противника.