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23:48 06.02.2024

Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

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Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після наради з міністром оборони України Рустемом Умеровим закликав депутатів ухвалити законопроект про мобілізацію №10449 у першому читанні, повідомив Лубінець у вівторок увечері.

"Сьогодні ввечері відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умеровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію. У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюся до народних депутатів", - написав омбудсмен у Телеграм.

Так само Дмитро Лубінець зазначив, що зауваження від Офісу омбудсмена можна врегулювати до другого читання.

"Вкотре відзначаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Офіс омбудсмена визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію №10449, і направив відповідного листа до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Теги: #законопроект #омбудсмен #україна #мобілізація

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