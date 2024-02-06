Омбудсмен Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію №10449, відповідного листа надіслали до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Низку зауважень до законопроєкту озвучила мій представник з соціальних та економічних прав Олена Колобродова на Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Також відповідний лист вже відправили до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Загалом зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли аж 9 сторінок", - написав Лубінець на платформі Telegraph у вівторок увечері.

Омбудсмен зауважив, що врегулювання потребують позначки формулювань "зняти" та "виключити" з військового обліку в питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або яких виключено з нього в установленому порядку.

Також він додав, що згідно із законопроєктом, військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд із країни, однак згідно зі статтею 17 Конституції України, військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.

Лубінець зазначає, що Конституції України також не відповідає обов'язок призовника, військовозобов'язаного, резервіста реєструвати електронний кабінет, за невиконання якого несуть юридичну відповідальність, визначену Законом.

"Таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, Закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте і сімейне життя. Тому такий обов'язок має бути виключений із законопроєкту. Доцільніше закріпити в ньому право, тобто можливість, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста", - наголосив омбудсмен.

Він також додав, що Конституції України суперечить питання надання права представникам ТЦК та СП перевіряти військово-облікові документи громадян віком від 18 до 60 років, оскільки таку перевірку можуть здійснювати лише співробітники Національної поліції та персонал Державної прикордонної служби України.

"У змінах зазначене й позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. При цьому усім іншим категоріям здобувачів освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Це суперечить вимогам ст. 24 Конституції України щодо рівності прав громадян, та недопущення їх дискримінації за певними ознаками", - зазначається в повідомленні.

Окрім цього, Лубінець зазначив, що в новому законопроєкті прописано, що призов на військову службу під час мобілізації здійснюється незалежно від місця перебування військовозобов'язаних на військовому обліку.

"Тобто, особу можуть призвати на військову службу під час її перебування у службовому відрядженні, під час виїзду на вихідні до батьків, перебування в санаторії чи лікувальному закладі поза межами місця проживання", - додав Лубінець.

Він наголосив, що аналіз звернень до Офісу омбудсмена показує, що за такого підходу до мобілізації часто порушується право громадян на звільнення від призову, оскільки ті не носять із собою медичні документи та документи, які дають право військовозобов'язаному на звільнення від призову, адже згідно із законом, їх мають надати в ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.

"Що стосується альтернативної (невійськової) служби, то чинна редакція Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" нині не передбачає можливості та порядку направлення на альтернативну службу громадян, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Однак є непоодинокі випадки направлення громадян на військову службу, релігійні переконання яких не допускають виконання військового обов'язку, що суперечить гарантованому їм ст. 35 Конституції України праву на свободу совісті", - написав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що він провів зустріч із міністром оборони України Рустемом Умєровим, і той готовий реагувати на ці зауваження.