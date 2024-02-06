Боррель і очільник МВС України проінспектували підготовку тренерів для правоохоронців на деокупованих територіях

Високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подивилися, як відбувається підготовка тренерів для представників Сил безпеки і оборони на деокупованих територіях і під час евакуації.

"Сьогодні в нас була можливість подивитися, як проходить навчання нашою спеціалізованою командою українських правоохоронців, які заходять на деокуповані території та проводять там стабілізаційні заходи", - сказав глава євродипломатії журналістам у вівторок під час відвідання разом із главою МВС України однієї з локацій Академії внутрішніх справ у Київській області.

Боррель зазначив, що наразі проводять навчання 150 тренерів, які в майбутньому проводитимуть аналогічну підготовку для Сил безпеки і оборони України.

За його словами, у тренінгах беруть участь представники Нацполіції та Нацгвардії України, тренери представляють кілька органів Європейського Союзу.

"Ідея в тому, щоб навчити представників Сил захисту і оборони заходити на звільнені території і відновлювати порядок і контроль, надавати допомогу цивільному населенню, незважаючи на всі виклики, які є після деокупації", - пояснив єврокомісар.

Він додав: "Я б хотів сказати, що дуже пишаюся цією співпрацею... Європейський союз продовжуватиме підтримувати Україну на такому мікрорівні, тобто, проводити заходи, які допомагають людям в індивідуальному порядку, оскільки після звільнення території необхідно в надзвичайно складних умовах відновлювати верховенство права, відновлювати функціонування держорганів, підтримувати населення".

Боррель уточнив, це його четвертий візит в Україну від початку повномасштабної російської агресії.

Своєю чергою очільник МВС зазначив, що підготовка тренерів на базі Академії колегами з жандармерії та поліції інших країн є надважливою: "Ми обмінюємося інформацією і готуємо наших працівників і військовослужбовців, насамперед, до роботи на деокупованих територіях".

"Близько 2 тис. населених пунктів було деокуповано, на цих територіях до війни проживало 930 тис. населення. Ми робитимемо все, щоб ці люди повернулися до своїх домівок після відновлення", - запевнив міністр.

Клименко уточнив, що підготовка тренерів відбувається за низкою напрямів: розмінування територій, патрулювання, реагування на злочини, робота криміналістів і слідчих під час ексгумації тіл, евакуація та надання домедичної допомоги.

Він висловив подяку Консультативній місії ЄС та єврокомісару Боррелю за "розуміння і переживання разом із нашою країною цієї війни".