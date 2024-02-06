Події

19:15 06.02.2024

Боррель і очільник МВС України проінспектували підготовку тренерів для правоохоронців на деокупованих територіях

2 хв читати
Боррель і очільник МВС України проінспектували підготовку тренерів для правоохоронців на деокупованих територіях

Високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подивилися, як відбувається підготовка тренерів для представників Сил безпеки і оборони на деокупованих територіях і під час евакуації.

"Сьогодні в нас була можливість подивитися, як проходить навчання нашою спеціалізованою командою українських правоохоронців, які заходять на деокуповані території та проводять там стабілізаційні заходи", - сказав глава євродипломатії журналістам у вівторок під час відвідання разом із главою МВС України однієї з локацій Академії внутрішніх справ у Київській області.

Боррель зазначив, що наразі проводять навчання 150 тренерів, які в майбутньому проводитимуть аналогічну підготовку для Сил безпеки і оборони України.

За його словами, у тренінгах беруть участь представники Нацполіції та Нацгвардії України, тренери представляють кілька органів Європейського Союзу.

"Ідея в тому, щоб навчити представників Сил захисту і оборони заходити на звільнені території і відновлювати порядок і контроль, надавати допомогу цивільному населенню, незважаючи на всі виклики, які є після деокупації", - пояснив єврокомісар.

Він додав: "Я б хотів сказати, що дуже пишаюся цією співпрацею... Європейський союз продовжуватиме підтримувати Україну на такому мікрорівні, тобто, проводити заходи, які допомагають людям в індивідуальному порядку, оскільки після звільнення території необхідно в надзвичайно складних умовах відновлювати верховенство права, відновлювати функціонування держорганів, підтримувати населення".

Боррель уточнив, це його четвертий візит в Україну від початку повномасштабної російської агресії.

Своєю чергою очільник МВС зазначив, що підготовка тренерів на базі Академії колегами з жандармерії та поліції інших країн є надважливою: "Ми обмінюємося інформацією і готуємо наших працівників і військовослужбовців, насамперед, до роботи на деокупованих територіях".

"Близько 2 тис. населених пунктів було деокуповано, на цих територіях до війни проживало 930 тис. населення. Ми робитимемо все, щоб ці люди повернулися до своїх домівок після відновлення", - запевнив міністр.

Клименко уточнив, що підготовка тренерів відбувається за низкою напрямів: розмінування територій, патрулювання, реагування на злочини, робота криміналістів і слідчих під час ексгумації тіл, евакуація та надання домедичної допомоги.

Він висловив подяку Консультативній місії ЄС та єврокомісару Боррелю за "розуміння і переживання разом із нашою країною цієї війни".

 

 

Теги: #клименко #євросоюз #тренінг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 06.02.2024
Міжнародна доставка водійських посвідчень стала доступною в Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії - Клименко

Міжнародна доставка водійських посвідчень стала доступною в Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії - Клименко

10:58 06.02.2024
ТЧХУ навчили вчених - членів експедиції в Антарктиду надавати першу допомогу

ТЧХУ навчили вчених - членів експедиції в Антарктиду надавати першу допомогу

19:05 31.01.2024
Україна у 2024 році отримає від ЄС військову допомогу на EUR21 млрд

Україна у 2024 році отримає від ЄС військову допомогу на EUR21 млрд

17:40 30.01.2024
Глава МВС: Разом із посольством США створюємо систему відбору на керівні посади в Національній поліції

Глава МВС: Разом із посольством США створюємо систему відбору на керівні посади в Національній поліції

10:29 29.01.2024
Очільник МВС Клименко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2021 рік і 2 млн грн доходів за 2022 рік

Очільник МВС Клименко задекларував 1,6 млн грн доходів за 2021 рік і 2 млн грн доходів за 2022 рік

11:34 19.01.2024
Українці можуть замовити доставку водійського посвідчення вже з 17 країн Європи - глава МВС

Українці можуть замовити доставку водійського посвідчення вже з 17 країн Європи - глава МВС

11:39 15.01.2024
ТЧХУ проведе тренінг про викладання міжнародного гумправа в умовах війни

ТЧХУ проведе тренінг про викладання міжнародного гумправа в умовах війни

14:09 09.01.2024
Тренінги першої допомоги ТЧХУ з початку війни пройшли понад 185 тис. осіб

Тренінги першої допомоги ТЧХУ з початку війни пройшли понад 185 тис. осіб

12:06 03.01.2024
Євросоюз запровадив санкції проти "АЛРОСА" та її гендиректора

Євросоюз запровадив санкції проти "АЛРОСА" та її гендиректора

16:24 29.12.2023
Керівники клінік з 20 областей України пройшли тренінг гумагентства Zdorovi

Керівники клінік з 20 областей України пройшли тренінг гумагентства Zdorovi

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

В Україні можуть бути створені Сили безпілотних систем

Хакери PRANA Network зламали поштові сервери іранської компанії, яка сприяє нелегальному продажу дронів у РФ

За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ - джерело

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію

Окупанти обстріляли сільгосппідприємство в Чернігівській області, без постраждалих

Зеленський побажав королю Чарльзу ІІІ якнайшвидшого одужання

Визначено лауреатів Шевченківської премії

Rheinmetall у найближчі два роки поставить Україні десятки тисяч снарядів, танки Leopard і системи ППО Skynex

Верховна Рада підтвердила надання Міноборони права розміщувати цифрові системи на хмарних сервісах союзників

Суд у США ухвалив, що Трамп не має імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія

Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

Рада може підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні - Чернєв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА