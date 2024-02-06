Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу і двох зенітно-ракетних комплексах ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому у вівторок увечері.

Крім цього, сили і засоби ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу окупантів, двох складах боєприпасів і трьох артилерійських засобах противника.