Події

19:12 06.02.2024

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

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Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу і двох зенітно-ракетних комплексах ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому у вівторок увечері.

Крім цього, сили і засоби ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу окупантів, двох складах боєприпасів і трьох артилерійських засобах противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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