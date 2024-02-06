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19:04 06.02.2024

Протягом доби було 81 бойове зіткнення, ЗС України відбили 28 атак на авдіївському напрямку

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Протягом доби було 81 бойове зіткнення, ЗС України відбили 28 атак на авдіївському напрямку

Протягом доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення, українські захисники відбили 28 ворожих атак на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок увечері.

Також, за добу ЗСУ відбили 14 ворожих атак біля Білогорівки Луганської області, Тернів, на північ від Григорівки Донецької області на лиманському напрямку, а також 4 атаки - біля Роботиного і на захід від Вербового на запорізькому напрямку, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Також Сили оборони відбили 8 атак неподалік Богданівки та Кліщіївки на Донеччині, що на бахмутському напрямку, де противник намагався покращити тактичне положення.

Своєю чергою, упродовж доби ворог безуспішно 14 разів намагався покращити своє тактичне становиз на мар'їнському напрямку, де ЗСУ продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Також противник здійснив 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра на херсонському напрямку.

На куп'янському та шахтарському напрямках ворог наступальних дій не вів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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