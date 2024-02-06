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11:47 06.02.2024

До Києва прибув глава євродипломатії Боррель

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До Києва прибув глава євродипломатії Боррель

 Високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель прибув в Україну з четвертим візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ у країну.

"Повернувся до Києва з моїм четвертим візитом від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС - з військового боку, з фінансового боку з Ukraine Facility, а також на шляху реформ ЄС", - написав він у X (Twitter).

Європейська служба зовнішніх зв'язків зазначає, що Боррель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, прем'єром Денисом Шмигалем і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Теги: #візит #боррель

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