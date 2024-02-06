Українське товариство глухих про жестовий переклад Нацвідбору "Євробачення-2024": глухі люди кажуть "Я нічого не зрозумів"

В Українському товаристві глухих заявляють, що подача матеріалу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" жестовою мовою здійснювалася на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу.

"Якщо говорити про те, що це був переклад, який здійснювався з метою забезпечення безбар'єрності для аудиторії людей із порушеннями слуху, то зазначимо: так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестової мови. Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: "Я нічого не зрозумів", - повідомили в Українському товаристві глухих у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першого заступника голови Тетяну Кривко.

У зв'язку з цим в організації констатували, що подача матеріалу Нацвідбору на "Євробачення-2024" здійснювалася на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу.

"Найсумніше в цій історії те, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують. Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою", - заявили в Українському товаристві глухих.

Також у товаристві закликали до використання якісного підходу для забезпечення інклюзивності на національному рівні.

Раніше в "Суспільному" повідомляли, що 2024 року вперше фінал нацвідбору на "Євробачення" супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідала Катерина Заботкіна. Пізніше в соціальних мережах користувачі висловлювали сумнів у тому, яку саме мову використовували перекладачі. Згодом Заботкіна заявила, що під час перекладу пісень Нацвідбору використовувалася українська жестова мова.

"Це про творчість. Я порівнюю виконання пісні жестовою мовою з невеликою виставою, бо за 3-4 хвилини ти маєш передати все: ритм, сенс, акценти в пісні, які коронні фішки додав артист. Тому за цей час потрібно показати все. І тут можна собі дозволити інтерпретувати так, як ти це вважаєш за доцільне. Якщо це гра на гітарі - можна показувати гітару, якщо барабани, різні види бочок - також по-різному можна показувати. Тут справа смаку і професіоналізму виконавця пісні жестовою мовою", - сказала Заботкіна в ефірі національного телемарафону.

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, а півфінали, в першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

За результатами національного відбору дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil представлятиме Україну на "Євробаченні-2024" у Мальме (Швеція).