Події

07:09 06.02.2024

За добу було 126 бойових зіткнень, ЗС України відбили 45 атак на авдіївському напрямку

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За добу було 126 бойових зіткнень, ЗС України відбили 45 атак на авдіївському напрямку

За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку українські воїни відбили 45 атак супротивника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 29 атак ворога неподалік населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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