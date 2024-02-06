Події

07:03 06.02.2024

Окупанти здійснили сім ракетних і 35 авіаударів, а також 90 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти здійснили сім ракетних і 35 авіаударів, а також 90 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 7 ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Григорівка, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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