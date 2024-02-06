6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 713 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 713 RUSSIAN AGRESSION

6 лютого відзначають Міжнародний день безпечного Інтернету, День відмови від мобільного телефону, Міжнародний день бармена.

У Фінляндії - Міжнародний день саамів, День Вайтанги в Новій Зеландії, День національного боксу Муай Тай у Таїланді, в Індії - Шат-тила Екадаші.

Православна церква вшановує пам'ять Святого Вукола.

Міжнародний день безпечного Інтернету

Щорічно в лютому в багатьох країнах відзначається Міжнародний день безпечного Інтернету - у другий день другого тижня другого місяця року. Він проходить під девізом "Разом за кращий Інтернет".

День відмови від мобільного телефону

Приймаючи мобільний зв'язок як даність, як факт об'єктивної реальності, навіть ті, хто використовує мобільний зв'язок, але визнає і його негативні сторони, заснували Всесвітній день без мобільного телефону, який відзначають щороку 6 лютого.

Ініціатори дати, а також їхні прихильники, пропонують усім людям замислитися над тим, що їм дає мобільний зв'язок, і чого він їх позбавляє, яку користь він приносить суспільству та якої шкоди може завдавати здоров'ю людини, якщо не фізичному, так психічному. Вважається, що ідея проведення акції "Дні без мобільного телефону" належить французькому журналісту і літератору Філу Марсо, який озвучив свою ідею 2001 року.

Міжнародний день бармена

6 лютого вшановують пам'ять святого Аманда, одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також рестораторів і барменів. Святий Аманд був відомий своєю діяльністю з євангелізації виноробних регіонів Франції, Німеччини та Фландрії.

Ще цього дня:

1900 - Олександр Попов уперше передав за допомогою радіо сигнал про лихо на морі;

1901 - У Парижі на вокзалах з'явилися перші громадські телефони;

1925 - Почала виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом - "Зірка");

1935 - У продаж уперше надійшла настільна гра "Монополія";

1944 - Прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України;

1952 - На престол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета II з династії Віндзорів;

1958 - У Мюнхені розбився літак із футбольною командою "Манчестер Юнайтед" на борту ("Малюки Басбі"). Серед 23 загиблих було вісім футболістів клубу, тренери, журналісти;

1958 - Створено Спілку кінематографістів України;

1971 - Під час прогулянки Місяцем американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфу;

1985 - Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, покинув компанію на знак протесту проти її перетворення на малоефективне бюрократизоване підприємство;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо;

1996 - Британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський";

2018 - З космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy;

2023 - Потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50 000 загиблих.

Церковне свято

Цього дня православні вшановують пам'ять Святого Вукола - учня апостола Івана Богослова. Він був першим єпископом Смирнської церкви в Малій Азії.

Іменини: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастіян, Юліан.