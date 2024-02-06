Події

06:50 06.02.2024

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 хв читати
6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 713 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 713 RUSSIAN AGRESSION

6 лютого відзначають Міжнародний день безпечного Інтернету, День відмови від мобільного телефону, Міжнародний день бармена.

У Фінляндії - Міжнародний день саамів, День Вайтанги в Новій Зеландії, День національного боксу Муай Тай у Таїланді, в Індії - Шат-тила Екадаші.

Православна церква вшановує пам'ять Святого Вукола.

Міжнародний день безпечного Інтернету

Щорічно в лютому в багатьох країнах відзначається Міжнародний день безпечного Інтернету - у другий день другого тижня другого місяця року. Він проходить під девізом "Разом за кращий Інтернет".

День відмови від мобільного телефону

Приймаючи мобільний зв'язок як даність, як факт об'єктивної реальності, навіть ті, хто використовує мобільний зв'язок, але визнає і його негативні сторони, заснували Всесвітній день без мобільного телефону, який відзначають щороку 6 лютого.

Ініціатори дати, а також їхні прихильники, пропонують усім людям замислитися над тим, що їм дає мобільний зв'язок, і чого він їх позбавляє, яку користь він приносить суспільству та якої шкоди може завдавати здоров'ю людини, якщо не фізичному, так психічному. Вважається, що ідея проведення акції "Дні без мобільного телефону" належить французькому журналісту і літератору Філу Марсо, який озвучив свою ідею 2001 року.

Міжнародний день бармена

6 лютого вшановують пам'ять святого Аманда, одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також рестораторів і барменів. Святий Аманд був відомий своєю діяльністю з євангелізації виноробних регіонів Франції, Німеччини та Фландрії.

Ще цього дня:

1900 - Олександр Попов уперше передав за допомогою радіо сигнал про лихо на морі;

1901 - У Парижі на вокзалах з'явилися перші громадські телефони;

1925 - Почала виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом - "Зірка");

1935 - У продаж уперше надійшла настільна гра "Монополія";

1944 - Прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України;

1952 - На престол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета II з династії Віндзорів;

1958 - У Мюнхені розбився літак із футбольною командою "Манчестер Юнайтед" на борту ("Малюки Басбі"). Серед 23 загиблих було вісім футболістів клубу, тренери, журналісти;

1958 - Створено Спілку кінематографістів України;

1971 - Під час прогулянки Місяцем американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфу;

1985 - Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, покинув компанію на знак протесту проти її перетворення на малоефективне бюрократизоване підприємство;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо;

1996 - Британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський";

2018 - З космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy;

2023 - Потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50 000 загиблих.

Церковне свято

Цього дня православні вшановують пам'ять Святого Вукола - учня апостола Івана Богослова. Він був першим єпископом Смирнської церкви в Малій Азії.

Іменини: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастіян, Юліан.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #цей_день #церковне_свято #6лютого

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:51 05.02.2024
5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:52 04.02.2024
4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:43 03.02.2024
3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:59 02.02.2024
2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:54 01.02.2024
1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:57 31.01.2024
31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:52 30.01.2024
30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:54 29.01.2024
29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:01 28.01.2024
28 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:03 27.01.2024
27 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок нічного удару по Золочеву загинула двомісячна дитина, троє дорослих госпіталізовані

Сили оборони за добу ліквідували понад 1000 окупантів

Одним із результатів Саміту миру має бути вільне та безпечне Чорне море - Зеленський

Зеленський: Посилення політики ветеранів - питання менеджменту

Зеленський за те, щоб дати можливості підприємцям працювати заради економічного зростання

ОСТАННЄ

ЗС України посилюють оборонні рубежі в Північній операційній зоні

Унаслідок нічного удару по Золочеву загинула двомісячна дитина, троє дорослих госпіталізовані

За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів загинуло п’ятеро людей, ще одна дістала поранення

Сили оборони за добу ліквідували понад 1000 окупантів

На всій лінії фронту тривають позиційні бої, ЗС України просунулися на південний захід від Авдіївки

Українські ракетники за добу уразили два пункти управління і три склади боєприпасів сил РФ - Генштаб

За добу було 126 бойових зіткнень, ЗС України відбили 45 атак на авдіївському напрямку

Окупанти здійснили сім ракетних і 35 авіаударів, а також 90 обстрілів із РСЗВ

Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

У Сумській області через обстріли за добу загинув один цивільний, вісім дістали поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА