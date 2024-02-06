Події

00:30 06.02.2024

Маркарова: 7 лютого в Сенаті США може відбутися голосування за фінансування України

1 хв читати
Маркарова: 7 лютого в Сенаті США може відбутися голосування за фінансування України

7 лютого в Сенаті США може відбутися голосування за пакет фінансування, який включає виділення коштів на допомогу Україні, вважає посол України Оксана Маркарова.

"Як і очікувалося, Лідер Сенату Чак Шумер ініціював рішення про припинення дебатів щодо законодавчого інструменту (legislative vehicle), тепер за 72 години, 7 лютого, може відбутися голосування вже за сам пакет", - написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці.

Посол зазначила, що "градус дискусії навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики/кордону, є дуже високим, і це чи не найголовніша тема всіх політичних шоу".

Як повідомляла раніше Оксана Маркарова, Сенат США опублікував новий законопроєкт про додаткове фінансування, що об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

Теги: #сша #україна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:51 05.02.2024
Малюська про стеження за Bihus.Info: потрібно більше контролю за діями спецслужб усередині країни

Малюська про стеження за Bihus.Info: потрібно більше контролю за діями спецслужб усередині країни

23:05 05.02.2024
Португалія допоможе відновити зруйнований унаслідок російського авіаудару ліцей у Житомирі

Португалія допоможе відновити зруйнований унаслідок російського авіаудару ліцей у Житомирі

22:52 05.02.2024
Начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка звільнили через стеження за Bihus.Info

Начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка звільнили через стеження за Bihus.Info

22:41 05.02.2024
Одним із результатів Саміту миру має бути вільне та безпечне Чорне море - Зеленський

Одним із результатів Саміту миру має бути вільне та безпечне Чорне море - Зеленський

20:40 05.02.2024
Боррель на шляху до Києва зробив зупинку у Варшаві

Боррель на шляху до Києва зробив зупинку у Варшаві

09:04 05.02.2024
Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

08:57 05.02.2024
Сенат оприлюднив законопроєкт про допомогу Україні - Маркарова

Сенат оприлюднив законопроєкт про допомогу Україні - Маркарова

08:34 05.02.2024
У Лос-Анджелесі вручили премії "Греммі"

У Лос-Анджелесі вручили премії "Греммі"

07:00 05.02.2024
Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки України

Байден не підпише законопроєкт про допомогу Ізраїлю без підтримки України

06:39 05.02.2024
Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одним із результатів Саміту миру має бути вільне та безпечне Чорне море - Зеленський

Зеленський: Посилення політики ветеранів - питання менеджменту

Зеленський за те, щоб дати можливості підприємцям працювати заради економічного зростання

Окупанти вдарили з "Градів" по Сумщині, загинув місцевий житель

Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

ОСТАННЄ

Окремі співробітники Bihus.Info опинилися серед клієнтів дилерів наркотичних речовин

Bihus.Info стверджує, що стеження за журналістами редакції вели співробітники СБУ

Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами про гарантії безпеки

Зеленський: Посилення політики ветеранів - питання менеджменту

"Укрзалізниця": потяг №149 Відень - Захонь скасовується, вагони з Відня до Києва слідуватимуть у складі потяга EC 341

Зеленський за те, щоб дати можливості підприємцям працювати заради економічного зростання

У короля Великої Британії Карла III діагностували рак

Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку відбито 38 атак ворога за добу

БЕБ заарештувало 700 млн грн на рахунках найбільшої гемблінгової компанії

Зеленський відвідав поранених солдатів у шпиталі в Кропивницькому та вручив нагороди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА