Маркарова: 7 лютого в Сенаті США може відбутися голосування за фінансування України

7 лютого в Сенаті США може відбутися голосування за пакет фінансування, який включає виділення коштів на допомогу Україні, вважає посол України Оксана Маркарова.

"Як і очікувалося, Лідер Сенату Чак Шумер ініціював рішення про припинення дебатів щодо законодавчого інструменту (legislative vehicle), тепер за 72 години, 7 лютого, може відбутися голосування вже за сам пакет", - написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці.

Посол зазначила, що "градус дискусії навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики/кордону, є дуже високим, і це чи не найголовніша тема всіх політичних шоу".

Як повідомляла раніше Оксана Маркарова, Сенат США опублікував новий законопроєкт про додаткове фінансування, що об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.