Події

22:52 05.02.2024

Начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка звільнили через стеження за Bihus.Info

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Начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка звільнили через стеження за Bihus.Info

 Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили саме через стеження за редакцією "Bihus.Info", повідомили джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в Службі безпеки України в понеділок увечері.

Як розповідають наші джерела, рішення про це звільнення ухвалював Голова СБУ Малюк - він направив відповідне подання на Президента, який підписав указ.

"Позиція керівництва СБУ чітка - не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території РФ. Тому "кадри", які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову", - каже наше джерело в СБУ.

Теги: #сбу #україна #бігус

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