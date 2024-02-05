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21:57 05.02.2024

Окремі співробітники Bihus.Info опинилися серед клієнтів дилерів наркотичних речовин

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Окремі співробітники Bihus.Info опинилися серед клієнтів дилерів наркотичних речовин

За наявною в СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники "Bihus.Info", повідомила пресслужба СБУ в понеділок увечері.

"Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала в кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів", - ідеться в коментарі, опублікованому в телеграм-каналі СБУ.

Зазначається, що СБУ "відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії".

Керівництвом СБУ також ухвалено відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи.

"Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а всі співробітники СБУ повинні діяти винятково на забезпечення захисту національних інтересів держави та суспільства й ефективно протидіяти ворогу", - наголошується в заяві.

 

 

 

Теги: #сбу #бігус

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