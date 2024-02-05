Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку відбито 38 атак ворога за добу

Протягом доби відбулося 105 бойових зіткнень, зокрема, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 38 атак російських військ, на мар'їнському - 24, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби відбулося 105 бойових зіткнень. Також ворог завдав 7 ракетних і 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, за добу артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 110 населених пунктів України. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На куп'янському напрямку відбито 8 атак російської армії - біля Синьківки Харківської області, на лиманському - 15 атак (неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області), на бахмутському - 8 атак (біля Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області).

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні Генштабу.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення", - інформує Генштаб.

Як повідомляється, на шахтарському напрямку росіяни не вели наступальних (штурмових) дій. На запорізькому напрямку було відбито 2 атаки поблизу Роботиного Запорізької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ", - додає Генштаб.

Як повідомляється, протягом дня підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів російських окупаційних військ.